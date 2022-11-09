Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего сегодня замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской Администрации Херсонской области (посмертно)", — гласит текст указа.

Два человека пострадали в смертельном ДТП со Стремоусовым

Напомним, заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии под Геническом. СМИ сообщили, что виновником ДТП, по предварительным данным, был водитель, управлявший грузовиком, с которым столкнулся на большой скорости бронированный внедорожник Стремоусова.