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9 ноября, 19:26

Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно

<p>Кирилл Стремоусов. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/Stremousov_Kirill/696" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Stremousov_Kirill</a></p>

Кирилл Стремоусов. Фото © Telegram / Stremousov_Kirill

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего сегодня замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской Администрации Херсонской области (посмертно)", — гласит текст указа.

Два человека пострадали в смертельном ДТП со Стремоусовым

Два человека пострадали в смертельном ДТП со Стремоусовым

Напомним, заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии под Геническом. СМИ сообщили, что виновником ДТП, по предварительным данным, был водитель, управлявший грузовиком, с которым столкнулся на большой скорости бронированный внедорожник Стремоусова.

Андрей Григорьев

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