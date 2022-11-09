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9 ноября, 19:41

Катер с рыбаками подорвался на украинской мине в Чёрном море

Tele1: Турецкий катер подорвался на украинской мине в Чёрном море

<p>Другие суда оказывают помощь катеру, подорвавшемуся на мине. Фото © YouTube-канал / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oUoA1svRnS8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">A Haber</a></p>

Другие суда оказывают помощь катеру, подорвавшемуся на мине. Фото © YouTube-канал / A Haber

На дрейфующей мине в акватории Чёрного моря у побережья Турции подорвался рыбацкий катер. Об этом сообщает телеканал Tele1. Инцидент произошёл в районе города Игнеада в провинции Кыркларели примерно в шести километрах от берега. В результате судно потеряло ход.

По данным СМИ, Судно Ahmet Mollaoğlu 2 вышло из порта Гнеда на лов рыбы. Взрыв повредил носовую часть. Судно отбуксировали в порт Игнеада. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Как ранее писал Лайф, румынский корабль с 75 военными на борту тоже подорвался на дрейфующей мине в Чёрном море. Команда пыталась обезвредить снаряд, но из-за сильного ветра и волнения мина сдетонировала.

Арина Родионова

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