Катер с рыбаками подорвался на украинской мине в Чёрном море

На дрейфующей мине в акватории Чёрного моря у побережья Турции подорвался рыбацкий катер. Об этом сообщает телеканал Tele1. Инцидент произошёл в районе города Игнеада в провинции Кыркларели примерно в шести километрах от берега. В результате судно потеряло ход.

По данным СМИ, Судно Ahmet Mollaoğlu 2 вышло из порта Гнеда на лов рыбы. Взрыв повредил носовую часть. Судно отбуксировали в порт Игнеада. По предварительным данным, никто не пострадал.