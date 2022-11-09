Катер с рыбаками подорвался на украинской мине в Чёрном море
Tele1: Турецкий катер подорвался на украинской мине в Чёрном море
Другие суда оказывают помощь катеру, подорвавшемуся на мине. Фото © YouTube-канал / A Haber
На дрейфующей мине в акватории Чёрного моря у побережья Турции подорвался рыбацкий катер. Об этом сообщает телеканал Tele1. Инцидент произошёл в районе города Игнеада в провинции Кыркларели примерно в шести километрах от берега. В результате судно потеряло ход.
По данным СМИ, Судно Ahmet Mollaoğlu 2 вышло из порта Гнеда на лов рыбы. Взрыв повредил носовую часть. Судно отбуксировали в порт Игнеада. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как ранее писал Лайф, румынский корабль с 75 военными на борту тоже подорвался на дрейфующей мине в Чёрном море. Команда пыталась обезвредить снаряд, но из-за сильного ветра и волнения мина сдетонировала.