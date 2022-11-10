Байден признал, что американцы разочарованы

Состоявшиеся промежуточные выборы в Конгресс США показали, что американцы разочарованы тем, как в стране обстоят дела. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, в которой он прокомментировал ход голосования.

"Избиратели чётко высказались по поводу своей обеспокоенности ростом цен <…>, преступностью и вопросами общественной безопасности. Они послали ясный и очевидный сигнал о том, что хотят сохранить нашу демократию и защитить право выбора в этой стране. <…> Они ясно дали понять, что всё еще разочарованы", — сказал Байден.

Он заверил, что понимает суть происходящего. А также то, что для многих американцев последние несколько лет "были действительно трудными".

Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись во вторник, 8 ноября. Избирателям нужно было выбрать полностью Палату представителей и на треть — Сенат. А ещё проходили выборы губернаторов 36 из 50 штатов. Республиканская партия имеет шансы вернуть себе контроль над обеими палатами Конгресса.