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9 ноября, 21:21

Байден выступил с заявлением по итогам выборов в конгресс

Байден не заметил вмешательства в ход голосования

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе голосования на промежуточных выборах в конгресс вмешательства замечено не было. Об этом он сказал, выступая с речью по итогам избирательного процесса.

"В штатах по всей стране наблюдалась рекордная явка избирателей. Сердце и душа нашей демократии — избиратели, работники избирательных участков, сотрудники избирательных комиссий. Они сделали свою работу, выполнили свой долг, очевидно, без какого-либо вмешательства", — сказал Байден.

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Flickr / The White House

Андрей Григорьев

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