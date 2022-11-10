Байден выступил с заявлением по итогам выборов в конгресс
Байден не заметил вмешательства в ход голосования
Президент США Джо Байден заявил, что в ходе голосования на промежуточных выборах в конгресс вмешательства замечено не было. Об этом он сказал, выступая с речью по итогам избирательного процесса.
"В штатах по всей стране наблюдалась рекордная явка избирателей. Сердце и душа нашей демократии — избиратели, работники избирательных участков, сотрудники избирательных комиссий. Они сделали свою работу, выполнили свой долг, очевидно, без какого-либо вмешательства", — сказал Байден.
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Flickr / The White House