Путин отметил смелость и мужество полиции в зоне спецоперации

Российские полицейские проявляют мужество и смелость в ходе специальной военной операции. Они пресекают провокации и диверсии в новых регионах РФ. Это отметил президент России Владимир Путин в поздравлении полицейских с их профессиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел.

Поздравление от Президента РФ с Днём сотрудника ОВД. Видео © Представлено пресс-службой Президента РФ

"Рад поздравить вас с праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел. Искренне поблагодарить за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, за верность народу, Родине и присяге, за ваш значимый вклад в защиту государственных и общественных интересов, прав и свобод граждан", — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что многие из сотрудников МВД на боевом дежурстве, на страже порядка и в свой праздник. Президент уверен, что они готовы идти навстречу опасности, чтобы помогать людям, обезвреживать преступников. Особо отметил Путин ветеранов МВД, поблагодарил их за передачу опыта и лучших традиций молодому поколению.

"Сегодня к Министерству внутренних дел предъявляются повышенные требования. Перед вами стоят сложные и ответственные задачи. Знаю, как мужественно, смело и решительно действуют сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях", — сказал президент РФ.

Он добавил, что в целом по стране в этом году отмечается снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений. Как отметил президент, есть зримые результаты в борьбе с организованной преступностью, наркоторговлей. Также становится меньше ДТП и уголовных преступлений со стороны несовершеннолетних.