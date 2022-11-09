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9 ноября, 20:46

Защита обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной обжаловала её заочный арест

<p>Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк. Кадр видео © ФСБ РФ</p>

Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк. Кадр видео © ФСБ РФ

Защита гражданки Украины Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве дочери философа и публициста Александра Дугина Дарьи Дугиной, обжаловала решение о заочном аресте. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда, принявшего решение о мере пресечения.

"В суд поступила апелляция на заочный арест Вовк", — сказали ТАСС в суде.

Вовк обвиняется по нескольким пунктам статьи 105 Уголовного кодекса РФ "Убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти".

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Как рассказывал Лайф, Бассманный суд 2 ноября заочно арестовал уроженку Украины Вовк, обвиняемую в убийстве Дугиной.

Напомним, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Они с отцом возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но он сел в другую машину за несколько минут до трагедии. Позже он попал в больницу из-за нервного потрясения. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, бежавшая затем в Эстонию. В деле есть и другие фигуранты.

Арина Родионова
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