Защита обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной обжаловала её заочный арест
Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк. Кадр видео © ФСБ РФ
Защита гражданки Украины Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве дочери философа и публициста Александра Дугина Дарьи Дугиной, обжаловала решение о заочном аресте. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда, принявшего решение о мере пресечения.
"В суд поступила апелляция на заочный арест Вовк", — сказали ТАСС в суде.
Вовк обвиняется по нескольким пунктам статьи 105 Уголовного кодекса РФ "Убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти".
Как рассказывал Лайф, Бассманный суд 2 ноября заочно арестовал уроженку Украины Вовк, обвиняемую в убийстве Дугиной.
Напомним, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Они с отцом возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но он сел в другую машину за несколько минут до трагедии. Позже он попал в больницу из-за нервного потрясения. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, бежавшая затем в Эстонию. В деле есть и другие фигуранты.