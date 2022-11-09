Защита обвиняемой в убийстве Дарьи Дугиной обжаловала её заочный арест

Защита гражданки Украины Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве дочери философа и публициста Александра Дугина Дарьи Дугиной, обжаловала решение о заочном аресте. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда, принявшего решение о мере пресечения.