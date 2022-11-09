СМИ узнали подробности о беседе Салливана с Зеленским в Киеве

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве попытался узнать о возможности дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на свои источники, владеющие сведениями о ходе переговоров.

Как отмечает телеканал, спрашивая Зеленского о возможном исходе украинско-российского конфликта, Салливан уточнял, есть ли место для дипломатического решения.

"Он немного зондировал почву", — подчеркнул источник телекомпании.

По его словам, во время встречи Салливан подчеркнул, что при дипломатическом урегулировании конфликта рычаги влияния Украины будут не ослаблены, а только усилены, однако Незалежная должна обозначить свою готовность к переговорам.

А ещё Салливан высказывал уверенность, что Украине будет легче сохранить поддержку западных союзников, если она будет восприниматься как страна, желающая достичь прекращения конфликта с помощью дипломатии. Также, по данным телеканала, США и западные союзники обговорили возможность посредничества между двумя странами со стороны главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным источников из США и Незалежной, Эрдоган готов сыграть эту роль. При этом в материале подчёркивается, что идеи посредничества от Израиля и ОАЭ не производят впечатления жизнеспособных.