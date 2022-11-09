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9 ноября, 20:03

СМИ узнали подробности о беседе Салливана с Зеленским в Киеве

NBC: Салливан обсуждал с Зеленским урегулирование конфликта с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве попытался узнать о возможности дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на свои источники, владеющие сведениями о ходе переговоров.

Как отмечает телеканал, спрашивая Зеленского о возможном исходе украинско-российского конфликта, Салливан уточнял, есть ли место для дипломатического решения.

"Он немного зондировал почву", подчеркнул источник телекомпании.

По его словам, во время встречи Салливан подчеркнул, что при дипломатическом урегулировании конфликта рычаги влияния Украины будут не ослаблены, а только усилены, однако Незалежная должна обозначить свою готовность к переговорам.

А ещё Салливан высказывал уверенность, что Украине будет легче сохранить поддержку западных союзников, если она будет восприниматься как страна, желающая достичь прекращения конфликта с помощью дипломатии. Также, по данным телеканала, США и западные союзники обговорили возможность посредничества между двумя странами со стороны главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным источников из США и Незалежной, Эрдоган готов сыграть эту роль. При этом в материале подчёркивается, что идеи посредничества от Израиля и ОАЭ не производят впечатления жизнеспособных.

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Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан приехал в Киев с необъявленным визитом неделю назад. Представитель Белого дома встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем его офиса Андреем Ермаком.

Обложка ©

ТАСС / Efrem Lukatsky

Анатолий Симоненко

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