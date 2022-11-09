В Петербурге разрезали трубу, чтобы достать "путешественника по канализации"

В Московском районе Санкт-Петербурга у аэропорта Пулково мужчина залез в узкую трубу канализации и застрял там. Как сообщают очевидцы, ему удалось проползти под землёй метров двенадцать. Причём одежду он бросил на земле около люка, прежде чем оправиться в такое очень странное путешествие.

В Петербурге, в районе Пулково, мужчину извлекли из трубы канализации. Видео © LIFE

"Открыл канализационный люк, разделся, спустился вниз и полез в трубу диаметром 250–300 мм", — предаёт "Фонтанка" слова очевидца.

Внутренний диаметр трубы — всего 32 сантиметра. Фото © LIFE

В спасательной операции пришлось задействовать тяжёлую строительную технику. По фото и видео Лайфа можно понять, что пришлось ломать асфальт и экскаватором рыть землю метров на шесть до трубы.

Яма, которую пришлось выкопать, чтобы добраться до "путешественника по канализации". Фото © LIFE

Спасательная операция закончилась благополучно для мужчины — его достали оттуда живым. Процесс затянулся на несколько часов. По какой причине мужчина нырнул под землю и куда он полз, пока не ясно.