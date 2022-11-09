"Полный позор": Во Франции призвали перестать поддерживать Зеленского

На своей странице в "Твиттере" он напомнил, что накануне Национальное собрание Франции проголосовало за удвоение военной поддержки Киева. Политик счёл это финансированием конфликта.

" И на наши деньги! Полный позор, это должно прекратиться! " — подчеркнул Филиппо.

Это не первый раз, когда он выступает с подобными резкими заявлениями. Так, Филиппо говорил, что лидер США Джо Байден избавится от Зеленского сразу, как только перестанет нуждаться в услугах марионеточного киевского режима.