"Полный позор": Во Франции призвали перестать поддерживать Зеленского
Французский политик Филиппо назвал позором поддержку Парижем режима Зеленского
Франции необходимо перестать спонсировать режим президента Украины Владимира Зеленского. С таким призывом обратился к соотечественникам французский политик Флориан Филиппо.
На своей странице в "Твиттере" он напомнил, что накануне Национальное собрание Франции проголосовало за удвоение военной поддержки Киева. Политик счёл это финансированием конфликта.
"И на наши деньги! Полный позор, это должно прекратиться!" — подчеркнул Филиппо.
Это не первый раз, когда он выступает с подобными резкими заявлениями. Так, Филиппо говорил, что лидер США Джо Байден избавится от Зеленского сразу, как только перестанет нуждаться в услугах марионеточного киевского режима.
Офис президента Украины