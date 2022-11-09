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9 ноября, 20:54

"Полный позор": Во Франции призвали перестать поддерживать Зеленского

Французский политик Филиппо назвал позором поддержку Парижем режима Зеленского

Франции необходимо перестать спонсировать режим президента Украины Владимира Зеленского. С таким призывом обратился к соотечественникам французский политик Флориан Филиппо.

На своей странице в "Твиттере" он напомнил, что накануне Национальное собрание Франции проголосовало за удвоение военной поддержки Киева. Политик счёл это финансированием конфликта.

"И на наши деньги! Полный позор, это должно прекратиться!" подчеркнул Филиппо.

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Это не первый раз, когда он выступает с подобными резкими заявлениями. Так, Филиппо говорил, что лидер США Джо Байден избавится от Зеленского сразу, как только перестанет нуждаться в услугах марионеточного киевского режима.

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Офис президента Украины

Анатолий Симоненко

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