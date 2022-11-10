В Италии получил развитие скандал с жестокостью к гимнасткам

Итальянская федерация гимнастики (FGI) выразила готовность оказать содействие в проводимом прокуратурой расследовании, поводом для которого стали публикации о жестоком обращении тренеров со спортсменками. Об этом сообщается на сайте федерации.

Речь идёт о сообщениях СМИ, в которых несколько итальянских гимнасток, включая чемпионок мира и Европы, признались в том, что их тренеры унижали их, жестоко обращались и оказывали психологическое насилие. Девушки рассказали, что страдали пищевыми расстройствами, так как пили слабительное. В FGI заявили, что готовы оказать полное сотрудничество в расследовании. В федерации пообещали, что твёрдо и прозрачно ответят на каждый доказанный случай, чтобы защитить своих спортсменов.

"Я зол, разочарован, озлоблен и могу заверить вас, что федерация уже открыто и прозрачно сотрудничает с прокуратурой, чтобы пролить полный свет на то, что произошло. Я полностью согласен с министром спорта и молодёжи Италии Андреа Абоди, что никакая медаль не может стоить благополучия человека", — заявил президент FGI Герардо Текки.