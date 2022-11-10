Украину предупредили о потере военного козыря при нехватке денег
Modern Diplomacy: Украину могут отключить от Starlink из-за нехватки финансирования
Вооружённые силы Украины могут лишиться спутниковой связи Starlink в случае недостатка финансирования. Об этом предупредили обозреватели газеты Modern Diplomacy.
Они отмечают, что на Украине могут начаться перебои в работе системы, которую предоставила компания бизнесмена Илона Маска SpaceX. Благодаря Starlink у ВСУ сохранялась мобильная связь даже во время боя, поясняют авторы публикации. Они называют эти спутниковые тарелки "революционным источником связи".
"В последнее время появились опасения по поводу надёжности SpaceX после того, как возникли дискуссии по поводу финансирования, а также стали приходить сообщения о перебоях в работе американской аппаратуры вблизи линии фронта", — указано в материале.
В середине октября Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Он сказал, что последовал совету экс-посла в ФРГ Андрея Мельника, который обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России. Однако вскоре Маск сообщил, что передумал и продолжит поддерживать бесплатную работу Starlink на Украине. Позже он раскрыл, что оплачивает работу более чем половины терминалов Starlink на Украине.
Flickr/ministryofdefenceua