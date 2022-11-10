Украину предупредили о потере военного козыря при нехватке денег

Вооружённые силы Украины могут лишиться спутниковой связи Starlink в случае недостатка финансирования. Об этом предупредили обозреватели газеты Modern Diplomacy.

Они отмечают, что на Украине могут начаться перебои в работе системы, которую предоставила компания бизнесмена Илона Маска SpaceX. Благодаря Starlink у ВСУ сохранялась мобильная связь даже во время боя, поясняют авторы публикации. Они называют эти спутниковые тарелки "революционным источником связи".