Обнародованы архивы о карательных операциях поляков на Украине

Федеральная служба безопасности России опубликовала секретные архивы о сотрудничестве польской Армии Крайовой (АК) с гитлеровцами. В них, в том числе, включены свидетельства уничтожения сочувствующих Советскому Союзу и советским партизанам, а также сообщения о готовившемся терроре против офицеров Красной армии.

ФСБ РФ опубликовала засекреченные архивы о сотрудничестве поляков с гитлеровцами. Фото © ЦОС ФСБ

"Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России публикует <…> документы Центрального архива ФСБ России о деятельности оперативных групп 4-го управления Наркомата государственной безопасности СССР на территории Польши, содержащие факты о преступной деятельности польского военизированного формирования Армия Крайова и его сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами", — отмечает ведомство.

ФСБ РФ опубликовала засекреченные архивы о сотрудничестве поляков с гитлеровцами. Фото © ЦОС ФСБ

Принято считать, пояснили в ЦОС, что среди стран, оккупированных нацистской Германией, меньше всего сотрудничало с оккупантами население Польши. Однако, "как показывает изучение архивных документов советских органов госбезопасности, имеется множество документальных фактов, неопровержимо свидетельствующих об обратном". Так называемая Армия Крайовой не только активно сотрудничала с оккупантами, но и принимала участие в карательных акциях. По свидетельствам архивов, АК организовывала их против польских патриотов и советских партизан, а также участвовала в уничтожении мирного украинского и белорусского населения.

ФСБ РФ опубликовала засекреченные архивы о сотрудничестве поляков с гитлеровцами. Фото © ЦОС ФСБ

"В нас кипит и бурлит от комбинаций руководства, от воровства и спекуляции сброшенным оружием. Оружие это сбрасывают паны из АК, оно может быть направлено в нашу грудь. Паны насмехаются и обманывают нас. Жду решения — отбить ли сброшенное оружие у злодеев либо искать его в немецких фольварках. Мы постараемся свести счёты", — говорится в перехваченном НКГБ СССР письме командира отряда польского крестьянского движения "Батальонов хлопских" его начальнику.

ФСБ РФ опубликовала засекреченные архивы о сотрудничестве поляков с гитлеровцами. Фото © ЦОС ФСБ

Командир опергруппы "Утёс", действовавшей на территории Люблинского, Краковского и Варшавского воеводств в январе–марте 1944 года, капитан госбезопасности Иван Юркин приводит заявление командира одного из отрядов "Батальонов хлопских" к отрядам "Польски звянзек повстанчих" как пример взаимоотношений внутри АК. Там говорится, что "польские нелегальные организации, признающие Лондонское правительство, независимо от их отношения к советским партизанам и Красной армии, к Польской рабочей партии и Гвардии Людовой относятся с непримиримой враждебностью".