Байден: Пока не ясно, готова ли Украина к компромиссам с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтону пока не ясно, готовы ли власти Украины к компромиссам в конфликте с Россией. Об этом он сказал, выступая с речью по итогам состоявшихся в США промежуточных выборов в Конгресс.

На брифинге в Белом доме он высказал мнение, что ситуация вокруг Херсона "как минимум даст всем время на пересмотр позиций в течение зимнего периода".

"Ещё предстоит увидеть, будет ли принято решение о том, готова ли Украина к компромиссам с Россией", — добавил Байден.

Он анонсировал переговоры на тему Украины на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии. Байден поделился полученной им информацией, что "Путина там не будет, но другие мировые лидеры будут". Президент США в связи с этим надеется "оценить, какие будут дальнейшие шаги" по Украине.