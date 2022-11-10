Байден: Пока не ясно, готова ли Украина к компромиссам с Россией
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтону пока не ясно, готовы ли власти Украины к компромиссам в конфликте с Россией. Об этом он сказал, выступая с речью по итогам состоявшихся в США промежуточных выборов в Конгресс.
На брифинге в Белом доме он высказал мнение, что ситуация вокруг Херсона "как минимум даст всем время на пересмотр позиций в течение зимнего периода".
"Ещё предстоит увидеть, будет ли принято решение о том, готова ли Украина к компромиссам с Россией", — добавил Байден.
Он анонсировал переговоры на тему Украины на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии. Байден поделился полученной им информацией, что "Путина там не будет, но другие мировые лидеры будут". Президент США в связи с этим надеется "оценить, какие будут дальнейшие шаги" по Украине.
Лайф рассказывал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский, который прежде отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе — "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".
Fickr / The White House