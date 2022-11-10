Госдеп одобрил предложение продать Литве восемь РСЗО HIMARS
США могут продать Литве восемь ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявили в агентстве по оборонному сотрудничеству Штатов. Цена пусковых установок и оборудования к ним составит 495 миллионов долларов.
"Госдепартамент вынес определение, одобряющее потенциальную <...> продажу правительству Литвы пусковых установок М142 HIMARS и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 495 миллионов долларов", — говорится в сообщении ведомства.
Соответствующее уведомление агентство, которое действует в структуре Пентагона, направило в Конгресс. По данным военных, продажа установок не поменяет соотношение сил в регионе, но поможет модернизировать ВС Литвы, повысив возможность их взаимодействия с армией США.
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Ранее Лайф рассказывал, что Литва намерена отремонтировать минимум 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 для Киева. Две после ремонта уже отправлены туда.
Dvidshub.net / Capt. Angelo Mejia