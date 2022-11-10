Госдеп одобрил предложение продать Литве восемь РСЗО HIMARS

США могут продать Литве восемь ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявили в агентстве по оборонному сотрудничеству Штатов. Цена пусковых установок и оборудования к ним составит 495 миллионов долларов.

"Госдепартамент вынес определение, одобряющее потенциальную <...> продажу правительству Литвы пусковых установок М142 HIMARS и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 495 миллионов долларов", — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующее уведомление агентство, которое действует в структуре Пентагона, направило в Конгресс. По данным военных, продажа установок не поменяет соотношение сил в регионе, но поможет модернизировать ВС Литвы, повысив возможность их взаимодействия с армией США.