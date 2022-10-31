Обнародованы архивы о преступлениях польских боевиков в конце ВОВ

ФСБ России обнародовала архивные документы, доказывающие, что боевики польской Армии Крайовой, которыми руководило эмигрантское правительство в Лондоне, в конце Великой Отечественной войны в больших количествах убивали мирных советских граждан. Они старались не дать установиться миру на территориях, освобождённых от фашистской Германии.

Как пишет РИА "Новости", в том числе в архивах оказалась справка о терактах, совершённых многочисленными польскими бандами на территории Белоруссии и Литвы в 1944–1945 годах. В составе Армии Крайовой были диверсионно-террористические и разведывательные структуры. В документах представлены выдержки из сообщений НКВД Белорусской ССР о примерно 70 терактах и убийствах польскими боевиками советских граждан, включая военных, представителей органов власти, глав и работников предприятий, учителей.

В справке приведены также примеры терактов, совершённых в Гродненской области бандой Ивана Борисевича по кличке Крысь. Например, доподлинно известно, что в сентябре 1944 года на переправе через реку Дитву около деревни Гештафт Радунского района около двадцати бандитов убили работников районного потребительского общества Владимира Телицу и Геннадия Быковского.

В ноябре 1944 года коменданты местных ячеек, которые тоже входили в банду Крыся, и другие бандиты расстреляли 19 цыган, а позже, в конце декабря, убили двух учителей в деревнях Радунского района.

Также известны случаи расправ другой банды, которую возглавлял Витольд Тур по кличке Орлик. Например, 13 января 1945 года в деревне Доржни Воложинского района Барановичской области боевики убили лесообъездчика Луку Лисого. А в сентябре 1944 года в деревне Трокели Лидского района убили пятерых специалистов по обмеру земли. В конце августа этого же года в деревне Юревичи Лидского района боевики лишили жизни местного учителя Ивана Балина.

Бандиты-диверсанты, управляемые Мечиславом Шамреем, помимо убийства людей занимались подрывом мостов.