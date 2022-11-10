Биткоин рухнул до двухлетнего минимума
Курс биткоина упал ниже $16 тысяч впервые с ноября 2020 года
Стоимость самой популярной в мире цифровой валюты биткоина 10 ноября упала до $15,844 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
Как показывает динамика, в ходе торговой сессии биткоин снижался на 13,51%. В последний раз стоимость этой криптовалюты опускалась ниже $16 тысяч в ноябре 2020 года.
Лайф анонсировал падение крипторынка ещё весной этого года. Тренд на снижение стоимости цифровых валют тогда уже наметился, и были признаки, что он продолжится.
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