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9 ноября, 22:30

Биткоин рухнул до двухлетнего минимума

Курс биткоина упал ниже $16 тысяч впервые с ноября 2020 года

Стоимость самой популярной в мире цифровой валюты биткоина 10 ноября упала до $15,844 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Как показывает динамика, в ходе торговой сессии биткоин снижался на 13,51%. В последний раз стоимость этой криптовалюты опускалась ниже $16 тысяч в ноябре 2020 года.

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Лайф анонсировал падение крипторынка ещё весной этого года. Тренд на снижение стоимости цифровых валют тогда уже наметился, и были признаки, что он продолжится.

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Freepik

Арина Родионова

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