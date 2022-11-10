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9 ноября, 22:48

"Почти комедия": Байден прокомментировал угрозы отправить его в отставку

Байден назвал смешными угрозы объявить ему импичмент

Президент США Джо Байден дал понять, что считает смешными разговоры о возможности объявления ему импичмента. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами по итогам промежуточных выборов в конгресс.

Как заявил Байден, он считает, что американцы хотят от властей продвижения их планов и получения результатов.

"Я слышал, что сообщалось много раз, республиканцы говорили и бывший президент говорил: "сколько раз вы подвергнете импичменту Байдена?" Я думаю, американский народ увидит это тем, чем это и является: это просто почти комедия", — заявил Байден.

Историк Рогулёв предрёк импичмент Байдену после выборов в Конгресс

Историк Рогулёв предрёк импичмент Байдену после выборов в Конгресс

Ранее американские СМИ писали, что Республиканская партия решила объявить Байдену импичмент. И сделать это политические соперники демократов якобы намерены после промежуточных выборов в Конгресс, которые теперь уже состоялись.

Обложка ©

Flickr / The White House

Андрей Григорьев

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