"Почти комедия": Байден прокомментировал угрозы отправить его в отставку

Президент США Джо Байден дал понять, что считает смешными разговоры о возможности объявления ему импичмента. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами по итогам промежуточных выборов в конгресс.

Как заявил Байден, он считает, что американцы хотят от властей продвижения их планов и получения результатов.

"Я слышал, что сообщалось много раз, республиканцы говорили и бывший президент говорил: "сколько раз вы подвергнете импичменту Байдена?" Я думаю, американский народ увидит это тем, чем это и является: это просто почти комедия", — заявил Байден.