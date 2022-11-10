Лондон решил помочь Украине сохранить критическую инфраструктуру
Минобороны Британии анонсировало поставку Украине тысячи зенитных ракет
Великобритания поставит Украине дополнительно тысячу зенитных управляемых ракет. Об этом заявили в Минобороны Соединённого Королевства. Там ожидают, что это вооружение сыграет важную роль в защите критической инфраструктуры от ударов с воздуха.
В заявлении ведомства поясняется, что переданы будут пусковые установки и ракеты, что даст возможность сбивать воздушные цели: как крылатые ракеты, так и беспилотники.
Среди другого оружия, отправленного Великобританией Украине, около семи тысяч противотанковых комплексов NLAW, более сотни бронемашин, десятки гаубиц М109, высокоточные ракеты Brimstone, реактивные системы залпового огня M270 и другое.
Как сообщал Лайф, ранее британский маршал признал уязвимость Великобритании перед ракетами России. По его словам, Королевские вооружённые силы ограничены в возможностях и не имеют системы ПВО большой дальности. Он отметил, что Лондон мог бы защитить только эсминец "Тип-45", оснащённый ракетами Sea Viper и установленный прямо в Темзе.
Wikipedia / Adrian Pingstone