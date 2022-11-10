Лондон решил помочь Украине сохранить критическую инфраструктуру

Великобритания поставит Украине дополнительно тысячу зенитных управляемых ракет. Об этом заявили в Минобороны Соединённого Королевства. Там ожидают, что это вооружение сыграет важную роль в защите критической инфраструктуры от ударов с воздуха.

В заявлении ведомства поясняется, что переданы будут пусковые установки и ракеты, что даст возможность сбивать воздушные цели: как крылатые ракеты, так и беспилотники.

Среди другого оружия, отправленного Великобританией Украине, около семи тысяч противотанковых комплексов NLAW, более сотни бронемашин, десятки гаубиц М109, высокоточные ракеты Brimstone, реактивные системы залпового огня M270 и другое.