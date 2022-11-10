Макрона заподозрили в подготовке французов к войне

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается представить общественности новую доктрину национальной стратегии. Она подразумевает подготовку страны к войне, передаёт Le Figaro. По данным издания, документ будет включать десять стратегических целей по защите интересов государства. Один из пунктов относится к военной экономике. Правда, пока никто не говорит о всеобщей милитаризации.

Доктрина будет предполагать, что ВС Франции скорректируют слабые места, а власти переосмыслят стратегические амбиции с учётом разрушения мирового порядка. Пока модель французской армии подразумевает только участие в экспедиционных миссиях, а не в конфликтах высокой интенсивности. А вот новая доктрина будет диктовать соответствующие изменения до 2030 года. В документе, по данным газеты, будут перечислены три ключевых столпа, призванные обеспечить новые возможности для республики: ядерное сдерживание, обычные вооружения, а также мобилизация общества ради взаимной поддержки.

При этом каким образом будут достигнуты цели, в документе не указано. Один из парламентариев, по данным издания, назвал документ слишком амбициозным и не соответствующим средствам страны. В документе также обозначена цель — "европейская стратегическая автономия". Однако, по заявлению Le Figaro, в реализации этого пункта участвует только Франция.