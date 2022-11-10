Байден очередной оговоркой "отправил" Россию воевать в Ирак

Президент США Джо Байден перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджей. Последний известен, как столица вооружённого сопротивления, где американские войска несли существенные потери. Американский лидер вспомнил город на реке Евфрат, оценивая возможность урегулирования украинского кризиса путём переговоров. Один из корреспондентов спросил его о шансах на территориальные уступки со стороны Киева.

"Ничего касательно Украины без Украины. Я ничего такого не держу в уме (возможность уступок со стороны Киева). Я полагаю, что контекст заключается в том, отступают ли они (российские войска) из Эль-Фаллуджи", — сказал Байден.

Оговорившись таким образом, Байден пытался выразить мнение, что решение о территориальных уступках принадлежит Киеву.

"Я имею в виду Херсон, город Херсон", — поправил себя Байден.

На этом брифинге он также не смог выговорить слово "апокалиптический", когда хотел рассказать свои впечатления о том, как окрестили его в СМИ после высказываний об Армагеддоне. Речь идёт о его заявлении про возможные последствия применения ядерного оружия в мире. После тщетной попытки Байден в шутку назвал себя экстремистом.