"Сама на грани": Дана Борисова нашла объяснение выходкам Киркорова на сцене

Певец Филипп Киркоров своими последними выходками, среди которых выход на сцену в колготках поверх трусов, демонстрирует беспринципность и вседозволенность. Это его не красит как человека, которого знают и любят миллионы. Такое мнение высказала телеведущая Дана Борисова. Она призналась, что возмущена поведением коллеги по цеху, который мог бы иначе выплёскивать эмоции.

"Он должен быть образцом того, как должен вести себя артист, причём неважно где — в жизни, на сцене, за кулисами. А беспринципность и вседозволенность, которую он из-за своей статусности демонстрирует, не делает Филиппу чести. Он взрослый мужчина, пора понять это и найти способ иначе выражать свои эмоции и гнев", — сказала Борисова в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

При этом телеведущая заметила, что понимает, почему певец начал агрессировать. Она объяснила его состояние напряжённой обстановкой в стране и мире, а также редкостью концертов и непонятным будущим. Борисова призналась, что и сама "на грани", не знает, как ей дотянуть до Нового года.

Борисова исключила возможность того, что поведение певца — это самопиар, так как считает это "слабым аргументом и причиной устраивать скандалы".