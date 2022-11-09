Вышедший из себя на концерте Киркоров обматерил помощника и отхлестал букетом по лицу

Похоже, народный артист России Филипп Киркоров запомнит концерт в Алма-Ате надолго. Поп-король, как и обычно, собрал полный зал, но на этот раз не обошлось без проколов с его стороны. Началось всё ещё до выступления, когда опаздывавшие на мероприятие из-за плохой организации зрительницы застали певца в фойе. Девушки засняли на видео, как недовольный нарядом Киркоров материт помощника: "Нельзя было? Я щас как *** тебя! Как мне это? Да сделай уже что-нибудь!!!" .

Во время концерта нервное состояние не покидало Филиппа Бедросовича. На песне "Зайка моя" одна из девушек-танцовщиц наступила звезде на шлейф, и Киркоров взглядом едва не испепелил её, одёрнув костюм. Дальше было ещё круче: артист спустился в зал с букетом и отхлестал по лицу некоего мужчину — собравшиеся были уверены, что досталось одному из фанатов, непонятно, правда, за что.

Это был наш человек из команды. Не пропустил просто поклонников к сцене. Поклонники хотели к Филиппу к сцене подойти, [а их] не пропускали. Наверное, больше ничего не происходит, вот и все закрутились вокруг Филиппа. Благо у нас всё происходит: концерты с аншлагами, тур гастрольный идёт. Просто заостряют все внимание. Кто у нас есть конкурирующая персона?

Ну а потом Киркоров, собрав цветы от публики, начал гневно орать кому-то в толпе: "Встал и ушёл! Уйди отсюда!". В шоке были не только пришедшие на концерт, но и те, кто посмотрел видео с мероприятия, разлетевшиеся по Сети: "Мерзость, а не король", "Явно у дядьки прогрессирует шизофрения… Искренне жаль", "Слушайте, ну у деда, по-моему, крыша съехала", "Истеричка старая🤢 почему ему нельзя в судебном порядке запретить публичной деятельностью заниматься? Всю жизнь унижает зрителей, журналистов….жаль нет дисквалификации…я ещё в детстве сдуру на его концерт в Сочи попала, и там он поклонницу толкнул. А народ наш себя не уважает, как стадо идёт на это чучело", "За наши же деньги и по роже🤣 Филя беспредельщик", "В "Секрете на миллион" он рассказывал, что в Америке оттолкнул поклонника, тот упал и как-то покалечился, и Фила чуть не посадили… но ничему жизнь не учит 🤦🏼‍♀️ стыдобища!", "А почему он себе это позволяет? Кто он такой? Скоморох, Петрушка, клоун 🤡".