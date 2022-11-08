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8 ноября, 15:36

Бабушка из Челябинска стала "королевой Европы" и "мисс Вселенная" на конкурсе красоты в Дубае

Назифе Османова неделю решала, принимать участие в мероприятии или нет, но в итоге подумала: "Когда, если не сейчас", — и ни разу не пожалела.

<p>Обложка © <a href="https://vk.com/osmanovanazife" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Назифе Османова (Халилова)</a></p>

Обложка © VK / Назифе Османова (Халилова)

61-летняя челябинка Назифе Османова завоевала сразу два титула на конкурсе Ms&Mrs Universal World 2022 в ОАЭ, став "королевой Европы" и "мисс Вселенная". В мероприятии приняли участие 50 женщин из 17 стран мира. Назифе не привыкать к повышенному вниманию — в 80-х красавица несколько лет проработала моделью, пишет kp.ru.

Осанка, красивая походка, искренние эмоции, улыбка, умение позировать на камеру — всё это благодаря модельному опыту. Это немаловажно в повседневной жизни, ведь умение преподносить себя — это целое искусство и, безусловно, формирует отношение к тебе окружающих

Назифе Османова

Победительница конкурса Ms&Mrs Universal World 2022

<p>Осанка, красивая походка, искренние эмоции, улыбка, умение позировать на камеру — всё это благодаря модельному опыту. Это немаловажно в повседневной жизни, ведь умение преподносить себя — это целое искусство и, безусловно, формирует отношение к тебе окружающих</p>
<p>Осанка, красивая походка, искренние эмоции, улыбка, умение позировать на камеру — всё это благодаря модельному опыту. Это немаловажно в повседневной жизни, ведь умение преподносить себя — это целое искусство и, безусловно, формирует отношение к тебе окружающих</p>

В моделинг Османова, которая в перестройку занялась бизнесом, открыла сеть салонов красоты и начала работать мастером сама, вернулась три года назад. Для этого прошла обучение в нескольких модельных школах, после чего стала сниматься для журналов, в том числе зарубежных, и участвовать в модных показах.

Челябинка Назифе Османова взяла главный приз на международном конкурсе красоты в Дубае. Фото © VK / osmanovanazife

Челябинка Назифе Османова взяла главный приз на международном конкурсе красоты в Дубае. Фото © VK / osmanovanazife

Хоть жизнь Назифе и не похожа на обычную пенсионерскую, Османова успевает уделять время и семье, и хобби. "Я замужем, мама троих сыновей и бабушка прекрасных четверых внучат. В свободное время хожу в бассейн, читаю, посещаю массажный кабинет".

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