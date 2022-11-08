Бабушка из Челябинска стала "королевой Европы" и "мисс Вселенная" на конкурсе красоты в Дубае

61-летняя челябинка Назифе Османова завоевала сразу два титула на конкурсе Ms&Mrs Universal World 2022 в ОАЭ, став "королевой Европы" и "мисс Вселенная". В мероприятии приняли участие 50 женщин из 17 стран мира. Назифе не привыкать к повышенному вниманию — в 80-х красавица несколько лет проработала моделью, пишет kp.ru.

Осанка, красивая походка, искренние эмоции, улыбка, умение позировать на камеру — всё это благодаря модельному опыту. Это немаловажно в повседневной жизни, ведь умение преподносить себя — это целое искусство и, безусловно, формирует отношение к тебе окружающих Назифе Османова Победительница конкурса Ms&Mrs Universal World 2022

В моделинг Османова, которая в перестройку занялась бизнесом, открыла сеть салонов красоты и начала работать мастером сама, вернулась три года назад. Для этого прошла обучение в нескольких модельных школах, после чего стала сниматься для журналов, в том числе зарубежных, и участвовать в модных показах.

Челябинка Назифе Османова взяла главный приз на международном конкурсе красоты в Дубае. Фото © VK / osmanovanazife