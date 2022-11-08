15 праздничных продуктов, которые нужно купить уже сейчас, ведь к Новому году они подорожают

Ближе к Новому году цены на некоторые товары ожидаемо вырастут, так что, если хотите сэкономить, начните уже сейчас закупать продукты на праздничный стол. Больше всего рост цен коснётся алкоголя, спрогнозировал экономист Александр Цапликов. Перед праздниками спиртные напитки каждый год поднимаются в цене примерно на 30–40%. Нехватки, скорее всего, удастся избежать, но лучше заранее посетить гипермаркеты и оптовые магазины.

По подсчётам Цапликова, "индекс оливье" — стоимость продуктового набора для традиционного салата — в этом году вырастет на 20%. Потому многие ингредиенты для оливье лучше купить заранее, тем более сроки хранения это позволяют. Дороже в сравнении с ноябрём-декабрём 2021-го будут в первую очередь овощи, ведь сезон уже прошёл.

Настоятельно рекомендую покупать продукты в Интернете уже сейчас, потому что цены там практически всегда дешевле, чем в магазинах. Более того, выбор производителей всегда шире, и на большие партии продавцы дают очень хорошие скидки Александр Цапликов Экономист

Время закупать спиртное

Алкогольными напитками, например шампанским, нужно затариться заблаговременно, особенно если речь идёт об импортных бутылках, — к последним числам декабря их просто могут раскупить. А ещё за неделю до нового года ретейлеры любят повышать цены в разы.

Сейчас бутылка шампанского 0,7 л "Золотая балка" стоит 799 рублей, а к концу декабря она будет стоить 1200 рублей. То же самое с мартини — бутылка 0,7 сейчас обойдётся в 899 рублей, а в канун Нового года — уже в 1499 рублей Александр Цапликов Экономист

Российская красная икра

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Красная икра — буквально символ новогоднего стола, продукт, на который многие готовы раскошелиться. Цены на икру в декабре растут как на дрожжах, так что брать нужно, пока стоимость не улетела в космос. Сейчас 95-граммовая банка красной икры стоит 532 рубля, к концу декабря она подорожает примерно на 220 рублей. Поскольку срок годности продукта 365 дней, проблемы купить икру заранее нет — хранить можно в холодильнике или морозилке.

Майонез и заправки для салатов

Одними из первых в преддверии Нового года с полок исчезают салатные заправки и майонез, поэтому ими лучше запастись загодя. В некоторых сетевых магазинах можно найти акции при покупке от нескольких упаковок. Сейчас 750 граммов самого обычного майонеза стоят от 105 рублей, к праздникам цена вырастет на 50 рублей. С соусами история та же — 250 граммов заправки со вкусом барбекю сейчас стоят 99 рублей, а перед праздниками — уже 149 рублей.

Специи

Цены на специи в любом случае будут расти, особенно в связи с уходом с рынка некоторых иностранных производителей. Сейчас 100-граммовый пакетик специй для приготовления курицы обойдётся в 69 рублей, а в последнюю неделю перед новым годом — примерно в 100 рублей.

Картофель

Какой новогодний стол без картошечки? Одни жарят, вторые варят, третьи запекают с мясом, многие любят и пюре... К новому году лучший картофель раскупают, да и цены на него взлетают в два раза. Так что лучше сейчас закупить картошку по цене 35 рублей за килограмм. Хранить до праздников можно в тёмном помещении при комнатной температуре.

Колбасы

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То, что нужно, не сомневаясь, покупать сейчас, — сыровяленые и сырокопчёные колбасы. Их стоимость ближе к Новому году увеличится на 30%. Хранить их правильнее всего в холодильнике, в обёрточной бумаге.

Растительное масло

Один из самых ходовых ингредиентов новогодних блюд — растительное масло. Лучше иметь сразу несколько бутылок, чтобы не бежать в спешке в магазин, когда масло вдруг закончится.

Сейчас литр масла стоит 119 рублей, а через полтора месяца он может вырасти до 150 рублей Александр Цапликов Экономист

Сыры

Твёрдые сорта сыра, впрочем, как и некоторые мягкие, можно купить уже сейчас. Твёрдые храните в морозилке, тогда к празднику сыр точно не испортится. "Цена простого сливочного сыра за 250 граммов — 199 рублей, а через полтора месяца она уже поднимется до 250 рублей. Пармезан также вырастет в цене: с 400 рублей за 250 граммов до 550".

Консервы

Рыбные и овощные консервы — продукты долгоиграющие, можно смело затариваться. Сейчас во многих продуктовых точках они в акции, хотя сроки хранения приличные — два-три года.

Рыба и мясо

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Если планируете готовить мясные блюда, за месяц до Нового года купите говяжью вырезку. Сейчас цена за кг — около 1300 рублей, ну а перед праздниками продукт может подорожать до 2000 рублей. Важный момент: её нужно хранить в морозилке. Цена на курицу возрастёт в пределах пяти-семи процентов. Заранее можно закупиться и замороженной рыбой: горбушей, треской, минтаем и тунцом.

Снеки

Снеки — сухарики и чипсы — тоже можно купить сейчас. Они пойдут и как отдельная закуска, и как ингредиенты для некоторых салатов, например, для цезаря. Хранить их можно в шкафу на кухне, главное, не съесть до Нового года.

Сладости

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Пока можно урвать по скидке весовые конфеты, в предновогоднем ажиотаже такой щедрости не будет. Выгоднее всего покупать сладости в гипермаркетах или на оптовых складах. Храните их при комнатной температуре, а не в холодильнике и тем более не у батарей.

Безалкогольные напитки

Минералка и соки на праздничном столе нужны всегда. Цены на них растут постоянно, ну а к Новому году достигнут верхней планки. Сейчас полуторалитровая бутылка минеральной воды стоит от 50 рублей, а через полтора месяца будет уже 75–80. Соки тоже подорожают, рублей на 35 от стартовой цены в 85 рублей.

Не забывайте про скидки

Ближе к концу ноября некоторые магазины устроят небольшие распродажи. На них по старой цене можно будет закупить почти все ингредиенты для новогодних салатов и блюд. Чаще всего большие скидки — до 50% — дают на консервы и соусы, пишет "Вечерняя Москва".