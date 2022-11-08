"Голый" поп-король Киркоров оправдал выступление в колготках поверх трусов лунным затмением
Народный артист России Филипп Киркоров объяснил появление в капроновом костюме поверх трусов на сцене в Алма-Ате хулиганской выходкой своего коллектива. По словам певца, это был финальный концерт тура по Центральной Азии, потому обойтись без давней традиции — "зелёнки" — не получилось.
"Моя команда — настоящие хулиганы. При моём богатом опыте даже я был шоке, когда меня практически раздели на песне "В саду эдемовом"🙈. Я должен выходить в зрительный зал! Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам… На этот раз разыграли карту "Голый король", оставив меня без шортов ровно перед тем, как мне идти в зал. <...> Каждый по-своему отмечает лунное затмение", — признался Киркоров.
Филипп Киркоров оправдался за выступление в нижнем белье на концерте в Алма-Ате. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
Филипп Бедросович отметил, что такие шутки ему не по нраву, но он оказался в безвыходном положении, ведь "шоу должно продолжаться". Впрочем, пользователи оправдания Киркорова не оценили: "Вообще не смешно, в таком возрасте и вести себя безнравственно", "Очень расстроена такой "шуткой", шутка должна быть смешной , а не уродливой", "Это уже не смешно, это дурдом", "Ох, не поверю, чтоб без его ведома так разыграли!! Просто опозорился, надо же оправдаться теперь", "Это было ужасно", "Совсем опупел".
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Филипп Киркоров — настоящий поп-король, как считают его поклонники. Он преуспел во многом, начиная от концертных программ, ролей в кино и даже скандальных клипов. Артист — лауреат правительственных наград, в 2008-м был удостоен звания народного артиста России и Украины, в 2018-м — Молдавии. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Киркорова читайте на сайте uznayvse.ru.
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