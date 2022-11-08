НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 ноября, 14:30

"Голый" поп-король Киркоров оправдал выступление в колготках поверх трусов лунным затмением

Народный артист России Филипп Киркоров объяснил появление в капроновом костюме поверх трусов на сцене в Алма-Ате хулиганской выходкой своего коллектива. По словам певца, это был финальный концерт тура по Центральной Азии, потому обойтись без давней традиции — "зелёнки" — не получилось.

"Моя команда — настоящие хулиганы. При моём богатом опыте даже я был шоке, когда меня практически раздели на песне "В саду эдемовом"🙈. Я должен выходить в зрительный зал! Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам… На этот раз разыграли карту "Голый король", оставив меня без шортов ровно перед тем, как мне идти в зал. <...> Каждый по-своему отмечает лунное затмение", — признался Киркоров.

Филипп Киркоров оправдался за выступление в нижнем белье на концерте в Алма-Ате. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Филипп Бедросович отметил, что такие шутки ему не по нраву, но он оказался в безвыходном положении, ведь "шоу должно продолжаться". Впрочем, пользователи оправдания Киркорова не оценили: "Вообще не смешно, в таком возрасте и вести себя безнравственно", "Очень расстроена такой "шуткой", шутка должна быть смешной , а не уродливой", "Это уже не смешно, это дурдом", "Ох, не поверю, чтоб без его ведома так разыграли!! Просто опозорился, надо же оправдаться теперь", "Это было ужасно", "Совсем опупел".

"Лишились всего": Оскандалившиеся бегством из России Прусикин и Таюрская пожаловались на безденежье в США

"Лишились всего": Оскандалившиеся бегством из России Прусикин и Таюрская пожаловались на безденежье в США

Филипп Киркоров — настоящий поп-король, как считают его поклонники. Он преуспел во многом, начиная от концертных программ, ролей в кино и даже скандальных клипов. Артист — лауреат правительственных наград, в 2008-м был удостоен звания народного артиста России и Украины, в 2018-м — Молдавии. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Киркорова читайте на сайте uznayvse.ru.

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Марта Белова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров