"Уникальное событие": Очень смелый волк забрёл на землю тигров в Приморье

В Приморском крае на территории национального парка "Земля леопарда" впервые за десятки лет заметили волка. Этих хищников там не было долгое время из-за высочайшей плотности обитания их прямого конкурента — амурского тигра. Серого хищника сняли с дрона на видео сотрудники пограничного управления ФСБ: он вышел на просёлочную дорогу.

В приморском нацпарке "Земля леопарда" обнаружили волка. Видео © Telegram / "Земля леопарда — дирекция заповедника"

"Это уникальное событие. В последний раз постоянно обитающие волки были отмечены здесь в 1970-х. Это связано с тем, что в южном Приморье самая высокая плотность амурского тигра, а также единственная в мире популяция редчайшего дальневосточного леопарда, для которого волк является пищевым конкурентом", — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Учёные считают, что зверь пришёл со стороны Уссурийского городского округа. Там волк — типичный вид. Как утверждают эксперты нацпарка, о возвращении этих хищников на юг Приморья говорить пока нельзя. Если в течение следующих месяцев не будут замечены его серые сородичи, можно будет считать, что это случайный заход одиночки в южную часть национального парка.