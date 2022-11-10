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10 ноября, 00:45

"Уникальное событие": Очень смелый волк забрёл на землю тигров в Приморье

В приморском нацпарке "Земля леопарда" впервые обнаружили волка

В Приморском крае на территории национального парка "Земля леопарда" впервые за десятки лет заметили волка. Этих хищников там не было долгое время из-за высочайшей плотности обитания их прямого конкурента — амурского тигра. Серого хищника сняли с дрона на видео сотрудники пограничного управления ФСБ: он вышел на просёлочную дорогу.

В приморском нацпарке "Земля леопарда" обнаружили волка. Видео © Telegram / "Земля леопарда — дирекция заповедника"

"Это уникальное событие. В последний раз постоянно обитающие волки были отмечены здесь в 1970-х. Это связано с тем, что в южном Приморье самая высокая плотность амурского тигра, а также единственная в мире популяция редчайшего дальневосточного леопарда, для которого волк является пищевым конкурентом", — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Учёные считают, что зверь пришёл со стороны Уссурийского городского округа. Там волк — типичный вид. Как утверждают эксперты нацпарка, о возвращении этих хищников на юг Приморья говорить пока нельзя. Если в течение следующих месяцев не будут замечены его серые сородичи, можно будет считать, что это случайный заход одиночки в южную часть национального парка.

Пять амурских тигрят впервые угодили в фотоловушку вместе с матерью

Пять амурских тигрят впервые угодили в фотоловушку вместе с матерью

Ранее Лайф писал, что в Приморье дальневосточный леопард пытался напасть на человека. В соцсетях появились видео, на которых запечатлено краснокнижное животное.

Обложка ©

Национальный парк "Земля леопарда"

Арина Родионова

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