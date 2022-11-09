Психиатр диагностировал звёздную болезнь у Киркорова, который всё чаще впадает в истерики
Филипп Киркоров в последние недели даёт огня: послал журналистку, схлестнулся с певицей Наргиз, отхлестал букетом помощника. Узнали у психиатра Василия Шурова, почему истерит поп-король.
Певец Филипп Киркоров на концерте в Алма-Ате не сдерживал негативных эмоций: обматерил одного помощника, другого отхлестал букетом по лицу, а ещё потребовал "встать и уйти" от одного из присутствовавших. Лайф узнал у врача-психиатра Василия Шурова, почему поп-король всё чаще срывается на людей, влипая в скандалы.
Я думаю, что это в рамках звёздной болезни, [симптомы] болезненного эгоизма и эгоцентризма, самолюбия. Плюс очень часто звёзды эстрады — это нарциссы и истерики, которые должны быть в центре внимания, не считают нужным сдерживаться. Вспомните "розовую кофточку", то есть он мог себя вести достаточно грубо и не считать нужным как-то себя ограничивать даже на конференциях с журналистами. А тут речь идёт о помощниках... Масса информации [есть], когда он на гримёров, на костюмеров кричит
По мнению специалиста, у Филиппа Бедросовича, помимо прочего, есть неприязнь к женщинам, это видно на примере нелестных слов в адрес певицы Наргиз Закировой и "бездарной" телеведущей Виктории Бони.
Не считает нужным себя ограничивать. Всё это в рамках личностных расстройств и звёздной болезни. Просто кто-то этому умилялся, поддерживал его, если бы он первый раз получил очень жёсткие оценки от окружающих, может быть, это бы его охладило. А так как он это периодически практикует — и ничего не происходит, вот человек выработал такой формат взаимодействия с людьми
Истерящий Киркоров точно не выгорел, не в стрессе и, конечно же, не пьяный, заметил Шуров. То, как ведёт себя артист, — проявление звёздной болезни у истерического нарцисса, который ни разу не сталкивался с последствиями за свои действия, поэтому считает возможным в публичном пространстве вот так оскорблять людей, заключил психиатр.
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ТАСС / Вадим Тараканов