Психиатр диагностировал звёздную болезнь у Киркорова, который всё чаще впадает в истерики

Не считает нужным себя ограничивать. Всё это в рамках личностных расстройств и звёздной болезни. Просто кто-то этому умилялся, поддерживал его, если бы он первый раз получил очень жёсткие оценки от окружающих, может быть, это бы его охладило. А так как он это периодически практикует — и ничего не происходит, вот человек выработал такой формат взаимодействия с людьми

Василий Шуров Врач-психиатр