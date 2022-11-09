Ангелина Вовк разнесла Аллу Пугачёву за бегство из России и сравнение хейтеров с рабами

Известная российская телеведущая Ангелина Вовк не общается с народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой с 2006 года. Тогда Примадонна "вышвырнула" легендарную тётю Лину и Евгения Меньшова из фестиваля "Песня года". Вовк отмечала, что Пугачёва легко рушила карьеры неугодных ей коллег. Теперь же под вопросом карьера самой Пугачёвой, которая спешно бежала в Израиль. Ну а Вовк откровенно рассказала, что думает по поводу отъезда бывшей приятельницы из России. Звезда телеэкрана считает, что Алла Борисовна должна была хорошенько подумать, прежде чем паковать чемоданы.

"С народом она была вместе все эти годы? О чём вы говорите? С каким народом? Она прекрасная актриса, великолепная певица. Она, мне кажется, совершенно не думала о людях, она думала о себе. Ну если бы она [работала] для нас, для людей, то она бы не уехала. Значит, с самого начала презирала нас за то, что мы не такие расторопные, что у нас того, этого нет, что мы не Америка. Думаю, она с самого начала была противником", — заявила Вовк в интервью Вячеславу Манучарову.

Актриса Ангелина Вовк высказалась об отъезде из России певицы Аллы Пугачёвой и шоумена Максима Галкина. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / manucharov

Ангелина Михайловна призналась, что не ожидала от Пугачёвой такого поступка, но предположила, почему певица решилась на эмиграцию. Вероятно, Алла Борисовна думает, что родина "уже не будет ей ничего больше давать". Что до мужа Примадонны, юмориста Максима Галкина*, его Вовк считала "очень приличным человеком". Но теперь, когда шоумен позволяет себе нелестные высказывания о РФ, вылезло наружу его нутро. "Он говорит: "Я против коррупции". Так я тоже против. "Я против Чубайса". Так ты скажи об этом! А что ж ты был против и молчал? Потому что получал большие деньги", — заметила телеведущая.

Ещё Вовк разнесла Пугачёву за сравнение хейтеров с рабами и удивилась, почему недовольный всем Галкин не отправился тогда воевать. "Если ты против — иди на украинскую сторону и воюй. Нет, ты скрылся и начинаешь денежки опять зарабатывать. И она то же самое. Сделай что-нибудь героическое, раз ты считаешь, что тут рабы одни живут. Она же не сделала ничего героического, только для себя любимой. Дом построить, денег заработать, в банки вложить зарубежные. Да, вот это героизм, проявлялся в этом", — резюмировала звезда.