Умер бывший муж Елены Берковой актёр Андрей Стоянов
Андрей Стоянов и Елена Беркова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Москве умер бывший муж порноактрисы, телеведущей и экс-участницы "Дома-2" Елены Берковой. 48-летний актёр Андрей Стоянов скончался около двух часов назад, предварительная причина смерти — передозировка наркотиков. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, Стоянов потерял сознание — и ему вызвали скорую, однако спасти его не смогли.
На счету у Андрея Стоянова больше 100 ролей в фильмах и сериалах: "Дылды", "Всё как у людей", "Чужая стая", "Глухарь-2", "Капкан для монстра", "Склифосовский", "Клиника счастья" и других.
А ранее стало известно о смерти основателя, экс-вокалиста и бывшего лидера шотландской рок-группы Nazareth Дэна Маккаферти. Ему было 76 лет, и долгое время музыкант страдал хронической обструктивной болезнью лёгких.