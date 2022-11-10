Умер бывший муж Елены Берковой актёр Андрей Стоянов

В Москве умер бывший муж порноактрисы, телеведущей и экс-участницы "Дома-2" Елены Берковой. 48-летний актёр Андрей Стоянов скончался около двух часов назад, предварительная причина смерти — передозировка наркотиков. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, Стоянов потерял сознание — и ему вызвали скорую, однако спасти его не смогли.

На счету у Андрея Стоянова больше 100 ролей в фильмах и сериалах: "Дылды", "Всё как у людей", "Чужая стая", "Глухарь-2", "Капкан для монстра", "Склифосовский", "Клиника счастья" и других.