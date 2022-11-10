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10 ноября, 08:54
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Умер бывший муж Елены Берковой актёр Андрей Стоянов

<p>Андрей Стоянов и Елена Беркова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Андрей Стоянов и Елена Беркова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Москве умер бывший муж порноактрисы, телеведущей и экс-участницы "Дома-2" Елены Берковой. 48-летний актёр Андрей Стоянов скончался около двух часов назад, предварительная причина смерти — передозировка наркотиков. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, Стоянов потерял сознание — и ему вызвали скорую, однако спасти его не смогли.

На счету у Андрея Стоянова больше 100 ролей в фильмах и сериалах: "Дылды", "Всё как у людей", "Чужая стая", "Глухарь-2", "Капкан для монстра", "Склифосовский", "Клиника счастья" и других.

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А ранее стало известно о смерти основателя, экс-вокалиста и бывшего лидера шотландской рок-группы Nazareth Дэна Маккаферти. Ему было 76 лет, и долгое время музыкант страдал хронической обструктивной болезнью лёгких.

Александра Вишнякова

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