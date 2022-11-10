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10 ноября, 08:18

В Китае усилилась новая волна коронавируса

На родине коронавируса, в Китае, зафиксировали ускорение и увеличение масштабов распространения инфекции. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, за прошедшие сутки в КНР выявили свыше девяти тысяч новых случаев инфицирования. Это в 2,6 раза больше, чем неделю назад.

Всего же под наблюдением китайских врачей на сегодняшний день находится 61,5 тысячи пациентов с подтверждённым коронавирусом, 85% из них — бессимптомники. А вот летальных исходов от коронавирусной инфекции не было в Китае с 27 мая.

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Ранее стало известно, что 59-летний житель Великобритании вылечился от коронавируса спустя 411 дней. Это стало рекордом в стране и, вероятно, в мире.

Обложка ©

Getty Images / Ma Jian / VCG

Марина Калегина
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