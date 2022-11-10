В Китае усилилась новая волна коронавируса

На родине коронавируса, в Китае, зафиксировали ускорение и увеличение масштабов распространения инфекции. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, за прошедшие сутки в КНР выявили свыше девяти тысяч новых случаев инфицирования. Это в 2,6 раза больше, чем неделю назад.

Всего же под наблюдением китайских врачей на сегодняшний день находится 61,5 тысячи пациентов с подтверждённым коронавирусом, 85% из них — бессимптомники. А вот летальных исходов от коронавирусной инфекции не было в Китае с 27 мая.