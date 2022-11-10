Названы три характеристики бургера, которые перевернут отношение к этому блюду

Бургеры не всегда являются вредной и неполноценной пищей, в их готовке важны три характеристики, которые могут изменить отношение к этому блюду. Об этом Лайфу рассказал коммерческий директор сети "Франклинс Бургер" Денис Климкин.

"Многие ошибочно считают, что для бургеров подойдёт любой фарш. Однако для хорошего бургера фарш проходит строгую проверку. В первую очередь смотрят на внешний вид мяса для фарша и оценивают запах", — объяснил эксперт.

Изначально в мясе не должно быть добавок, специй, маринада и хлора. Соль, перец, лук и другие приправы в фарш добавляют по рецептуре определённого ресторана, уточнил Климкин. Также в фарше смотрят на соотношение мяса и жира, в идеальном варианте это 80 к 20% соответственно.

"Хорошим вариантом для фарша считается мраморная говядина бренда "Праймбиф" или "Ангус". В таком случае котлета по свойствам ничем не отличается от того же стейка. Она всё так же богата белком, железом и магнием, которые необходимы людям из больших городов. Магний помогает бороться со стрессом, укрепляет ногти и волосы, а железо обогащает ткани нашего организма кислородом", — добавил наш собеседник.

Булочки для бургеров бывают из разного хлеба: цельнозернового, бездрожжевого, чёрного, ржаного. А последний тренд — булочки из картофельной муки, богатой калием, а также витаминами А, В, С. В её составе нет глютена, а также картофельная мука помогает выводить из организма излишки жидкости.

"Но следует помнить, что продукт калорийный, так что не стоит есть его слишком много", — обратил внимание Климкин.

Ожирение от бургеров можно получить, если есть их по три раза в день. Диетологи рекомендуют съедать за обед примерно 600 килокалорий, притом что в среднестатистическом гамбургере примерно 250 килокалорий, заметил эксперт.

"Если воспринимать бургеры как полноценный приём пищи, вписывать его в дневной калораж и балансировать БЖУ с помощью овощей и фруктов, то вреда он точно не нанесёт. В итоге в составе хорошего бургера свежий хлеб, фермерские овощи, а главное, настоящее мясо без заморозок, без вредных добавок и консервантов", — подытожил Климкин.