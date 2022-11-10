Правительство РФ внесло RuStore в список обязательных для предустановки приложений

Российский магазин приложений RuStore включили в список программ, обязательных для предустановки на устройства в 2023 году. Об этом сообщили в Правительстве РФ.

Как указали в кабмине, это позволит обеспечить россиянам постоянный доступ к необходимым цифровым услугам и сервисам при внешних ограничениях.

"Отечественный магазин приложений был разработан по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. Созданием RuStore занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Он был запущен в мае 2022 года", — сказано в сообщении правительства.

Магазин RuStore заменит программу APP List, которая ранее была обязательной для предустановки. Это сделано в связи с расширенным функционалом RuStore.

Также правительство увеличило с 10 до 15 число обязательных для предустановки программ, обеспечивающих доступ к аудиовизуальным сервисам, например стриминговым платформам.