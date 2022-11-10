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10 ноября, 08:02

Правительство РФ внесло RuStore в список обязательных для предустановки приложений

Российский магазин приложений RuStore включили в список программ, обязательных для предустановки на устройства в 2023 году. Об этом сообщили в Правительстве РФ.

Как указали в кабмине, это позволит обеспечить россиянам постоянный доступ к необходимым цифровым услугам и сервисам при внешних ограничениях.

"Отечественный магазин приложений был разработан по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. Созданием RuStore занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Он был запущен в мае 2022 года", — сказано в сообщении правительства.

Утверждён список приложений для обязательной предустановки на гаджеты

Утверждён список приложений для обязательной предустановки на гаджеты

Магазин RuStore заменит программу APP List, которая ранее была обязательной для предустановки. Это сделано в связи с расширенным функционалом RuStore.

Также правительство увеличило с 10 до 15 число обязательных для предустановки программ, обеспечивающих доступ к аудиовизуальным сервисам, например стриминговым платформам.

Ранее Лайф рассказывал о том, что RuStore занял первое место среди цифровых российских магазинов приложений. В августе этого года его мобильная аудитория составила более 1,76 миллиона человек по всей стране старше 12 лет.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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