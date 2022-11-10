Путин поручил Минфину определить объёмы дополнительной поддержки регионов на фоне СВО

Президент России Владимир Путин поручил до 14 ноября определить объёмы дополнительной поддержки регионов, в том числе тем, в которых введён средний уровень реагирования. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ.

"Минфину России совместно с Комиссией Государственного совета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" определить необходимые объёмы дополнительной поддержки субъектов РФ, в том числе в которых введён средний уровень реагирования, за счёт ассигнований федерального бюджета", — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.