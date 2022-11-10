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10 ноября, 07:45

Томича задержали за попытку поджечь доску объявлений на стене военкомата

В Томске задержали мужчину, который пытался поджечь военкомат

<p>36-летний Михаил С. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/46074" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

36-летний Михаил С. Обложка © SHOT

В Томске задержали местного жителя Михаила С., который пытался поджечь военкомат. Инцидент произошёл в четверг около пяти утра, пишет телеграм-канал SHOT.

Сотрудники ППС задержали 36-летнего мужчину в тот момент, когда он предпринял попытку поджечь объявление на стене у входа в областной комиссариат на улице Фрунзе. Известно, что мужчина дважды привлекался к ответственности за кражу — в 2002 и 2004 годах. Теперь ему грозит новое уголовное дело.

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Илья Суриков

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