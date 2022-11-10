Томича задержали за попытку поджечь доску объявлений на стене военкомата

В Томске задержали местного жителя Михаила С., который пытался поджечь военкомат. Инцидент произошёл в четверг около пяти утра, пишет телеграм-канал SHOT.

Сотрудники ППС задержали 36-летнего мужчину в тот момент, когда он предпринял попытку поджечь объявление на стене у входа в областной комиссариат на улице Фрунзе. Известно, что мужчина дважды привлекался к ответственности за кражу — в 2002 и 2004 годах. Теперь ему грозит новое уголовное дело.