НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 ноября, 06:33

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт в военкомате Екатеринбурга

В Екатеринбурге предотвращён теракт в здании военкомата, его организатор задержан. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Свердловской области.

Задержание подозреваемого, пытавшегося осуществить теракт в военкомате Екатеринбурга. Видео © УФСБ России по Свердловской области

"В результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки при подготовке к реализации преступного умысла задержан 47-летний гражданин РФ, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт", — сказано в записи.

При обыске у подозреваемого обнаружено пять самодельных зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту", мужчина заключён под стражу. В ходе допроса он признался, что делал на карте отметки, чтобы подойти к зданию, бросить бутылку с зажигательной смесью и убежать.

Бывшего директора удмуртского ДК отправили в тюрьму за поджог военкомата

Бывшего директора удмуртского ДК отправили в тюрьму за поджог военкомата

Ранее Лайф рассказывал, что в Татарстане студента задержали при попытке поджога телевизионного кабеля у военкомата. Воплотить замысел ему так и не удалось: шнур никак не хотел загораться. При себе у парня нашли два ножа, отвёртку, ножовку и ёмкость с бензином.

Обложка ©

УФСБ России по Свердловской области

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров