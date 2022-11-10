ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт в военкомате Екатеринбурга

В Екатеринбурге предотвращён теракт в здании военкомата, его организатор задержан. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Свердловской области.

Задержание подозреваемого, пытавшегося осуществить теракт в военкомате Екатеринбурга. Видео © УФСБ России по Свердловской области

"В результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки при подготовке к реализации преступного умысла задержан 47-летний гражданин РФ, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт", — сказано в записи.

При обыске у подозреваемого обнаружено пять самодельных зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту", мужчина заключён под стражу. В ходе допроса он признался, что делал на карте отметки, чтобы подойти к зданию, бросить бутылку с зажигательной смесью и убежать.