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10 ноября, 06:23

Стало известно, кто вместо Путина отправится в Индонезию на саммит G20

Посольство РФ: Делегацию России на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров

Делегацию России на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщил пресс-атташе Посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин.

"Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров", — приводит его слова РИА "Новости".

Президент страны Владимир Путин также может принять участие в работе саммита в видеоформате, этот вопрос прорабатывается, добавил представитель дипмиссии.

Reuters: Власти Индонезии считают, что Путин не приедет на саммит G20

Reuters: Власти Индонезии считают, что Путин не приедет на саммит G20

Саммит "Большой двадцатки" состоится 15–16 ноября на Бали. Эта встреча глав государств станет 17-й по счёту.

Ранее о том, что вместо Путина в Индонезию отправится Лавров сообщало агентство Bloomberg. По его данным, такое решение Москвы позволит избежать "потенциальной конфронтации" между главой российского государства и другими мировыми лидерами, в том числе президентом США Джо Байденом. Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что в Кремле обсуждают разные форматы участия Путина во встрече G20.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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