Стало известно, кто вместо Путина отправится в Индонезию на саммит G20

Делегацию России на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщил пресс-атташе Посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин.

Ранее о том, что вместо Путина в Индонезию отправится Лавров сообщало агентство Bloomberg. По его данным, такое решение Москвы позволит избежать "потенциальной конфронтации" между главой российского государства и другими мировыми лидерами, в том числе президентом США Джо Байденом. Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что в Кремле обсуждают разные форматы участия Путина во встрече G20.