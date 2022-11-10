Стало известно, кто вместо Путина отправится в Индонезию на саммит G20
Посольство РФ: Делегацию России на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров
Делегацию России на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщил пресс-атташе Посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин.
"Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров", — приводит его слова РИА "Новости".
Президент страны Владимир Путин также может принять участие в работе саммита в видеоформате, этот вопрос прорабатывается, добавил представитель дипмиссии.
Саммит "Большой двадцатки" состоится 15–16 ноября на Бали. Эта встреча глав государств станет 17-й по счёту.
Ранее о том, что вместо Путина в Индонезию отправится Лавров сообщало агентство Bloomberg. По его данным, такое решение Москвы позволит избежать "потенциальной конфронтации" между главой российского государства и другими мировыми лидерами, в том числе президентом США Джо Байденом. Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что в Кремле обсуждают разные форматы участия Путина во встрече G20.