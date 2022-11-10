Reuters: Власти Индонезии считают, что Путин не приедет на саммит G20
Власти Индонезии считают, что президент России Владимир Путин не прилетит на саммит "Большой двадцатки" (G20), который состоится на Бали 15–16 ноября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя индонезийского правительства.
В то же время, как заявил местный чиновник, российский лидер может принять участие в одной из сессий саммита в онлайн-режиме. Москву на этих переговорах будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, полагают власти принимающей страны. В Кремле эту информацию пока не комментировали.
Лайф рассказывал, что ранее об этом же сообщало агентство Bloomberg. Оно отмечало, что такое решение Москвы позволит избежать "потенциальной конфронтации" между главой российского государства и другими мировыми лидерами, в том числе президентом США Джо Байденом. Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что в Кремле обсуждают разные форматы участия Путина во встрече G20.