Reuters: Власти Индонезии считают, что Путин не приедет на саммит G20

Власти Индонезии считают, что президент России Владимир Путин не прилетит на саммит "Большой двадцатки" (G20), который состоится на Бали 15–16 ноября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя индонезийского правительства.

В то же время, как заявил местный чиновник, российский лидер может принять участие в одной из сессий саммита в онлайн-режиме. Москву на этих переговорах будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, полагают власти принимающей страны. В Кремле эту информацию пока не комментировали.