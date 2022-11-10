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10 ноября, 03:42

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина

В Донецке жертвой обстрела со стороны Вооружённых сил Украины стал мужчина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

"В результате варварского ночного обстрела нацистами территории Куйбышевского района произошло прямое попадание в квартиру многоэтажки по ул. Вахрушева", — написал глава города.

По его данным, погиб мужчина 2002 года рождения. А женщина 1981 года рождения попала в больницу с осколочными ранениями.

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Лайф рассказывал, что 6 ноября в Донецке под завалами разрушенного в результате удара со стороны ВСУ дома погибла женщина. А перед этим украинские войска в очередной раз ударили по Будённовскому и Ленинскому районам Донецка.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Андрей Григорьев
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