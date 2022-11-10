В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина

В Донецке жертвой обстрела со стороны Вооружённых сил Украины стал мужчина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

"В результате варварского ночного обстрела нацистами территории Куйбышевского района произошло прямое попадание в квартиру многоэтажки по ул. Вахрушева", — написал глава города.