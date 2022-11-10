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10 ноября, 03:20

ЕС объединился против решения Байдена

CNBC: ЕС выступил едиными фронтом против закона Байдена о борьбе с инфляцией

Странам Евросюза пришлось объединиться и выступить "единым фронтом" против американского закона о снижении инфляции. Брюссель отказался поддерживать решение лидера США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Европа обеспокоена тем, что это законопроект нанесёт вред компаниями ЕС и его экономике в целом. Документ обсуждался на встрече 27 министров финансов стран-членов союза.

"Каждый министр согласился с тем, что это вызывает озабоченность на европейском уровне и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать", — приводит CNBC слова своего европейского источника.

Он заверил, что в Европе сложился консенсус "по поводу того, что этот план угрожает европейской промышленности". Особо ЕС беспокоит намерение властей США дать льготы на производство автомобилей в Северной Америке. Ведь в результате европейская промышленность м ожет пострадать. По данным телеканала, аналогичное возмущение выразили и в Южной Корее.

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Ранее Лайф писал, что Вашингтон уличили в стремлении нажиться на европейском энергокризисе. По данным газеты "Синьхуа", увидев истинное лицо "союзника", европейцы забеспокоились и вознегодовали.

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Flickr / The White House

Андрей Григорьев

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