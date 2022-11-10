Аналитик дал советы, как перестать зависеть от зарплаты

Чтобы научиться укладываться в нужный бюджет и перестать зависеть от зарплаты, нужно прежде всего снизить расходы. Такой простой совет дал россиянам начальник аналитического управления одного из отечественных банков Максим Осадчий. Экономить можно разными способами. Например, покупать товары онлайн, искать распродажи.

"Переключитесь на самые дешёвые мобильные операторы. Снизьте расходы на газ и электроэнергию. Откажитесь от импульсивных покупок", — предложил также Осадчий в интервью агентству "Прайм".

Также он рекомендует пользоваться банковскими картами с кешбэком, переехать в более дешёвое арендное жильё, а если есть своё и большое — лучше продать его или сдавать. Ещё он советует бросить пить и курить, так как здоровый образ жизни заметно снижает расходы на медицину. А в случае, когда все лишние расходы урезаны, нужно думать о повышении доходов. Например, можно найти дополнительную работу или продать ненужные вещи.