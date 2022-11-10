США оставили Украину без ударных дронов Gray Eagle

По их словам, Белый дом "не передаст Украине продвинутые БПЛА, несмотря на просьбы Киева" и представителей обеих партий в Конгрессе. Как пишет издание, в Вашингтоне считают, что поставка MQ-1C Gray Eagle "может привести к эскалации конфликта и стать для Москвы сигналом, что США поставляют вооружения, которые могут быть использованы для ударов по позициям на территории России".