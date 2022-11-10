США оставили Украину без ударных дронов Gray Eagle
WSJ: США не отправят Украине дроны Gray Eagle из-за риска эскалации
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle. Фото © U.S. Army
Власти США передумали передавать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle из опасений, что это может вызвать эскалацию конфликта. Об этом газете Wall Street Journal заявили осведомлённые источники.
По их словам, Белый дом "не передаст Украине продвинутые БПЛА, несмотря на просьбы Киева" и представителей обеих партий в Конгрессе. Как пишет издание, в Вашингтоне считают, что поставка MQ-1C Gray Eagle "может привести к эскалации конфликта и стать для Москвы сигналом, что США поставляют вооружения, которые могут быть использованы для ударов по позициям на территории России".
Ещё одна причина — опасения, что в ходе боёв в распоряжении российских военных окажутся технологии, применяемые США в этой модели беспилотников. Речь может идти об особых камерах, которыми оборудованы дроны. Впрочем, по данным газеты, это не была основная причина отказа Киеву.
Как рассказывал Лайф, информация о том, что Украина запросила у США ударные беспилотники Gray Eagle, появилась ещё в апреле. В июне американские СМИ писали, что этот вопрос на рассмотрении, однако Пентагон не против. Однако вскоре ситуация начала меняться: появились первые сообщения, что Киев желаемого не получит.