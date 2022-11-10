Опрос показал, какие БАДы популярны у россиян осенью, и это не витамин С

В октябре этого года самыми популярными биологически активными добавками (БАД) у россиян стали те, что способствуют улучшению пищеварительной системы. Согласно результатам опроса, проведённого сервисом правильного питания Level Kitchen, в этом месяце такие препараты входили в каждый четвёртый заказ. Лайф ознакомился с выводами авторов исследования, предоставленными СБЕР ЕАПТЕКОЙ.

Так, в топе оказались препараты для желудочно-кишечного тракта (31% роста от месяца к месяцу). Вторыми по популярности стали препараты для коррекции веса (20% роста). Тройку лидеров продаж замыкают БАДы для улучшения метаболизма (16%).

Интересно также, что в октябре на 80% выросли продажи витаминов группы К, нормализующих свёртываемость крови. На 51% активнее стали покупать витамины группы B. Витамины группы С в лидеры не вышли, несмотря на приближение сезона респираторных заболеваний.

Согласно результатам исследования, 51% опрошенных признались в увеличении количества принимаемых БАДов. Из них 34% делают это последние полгода, а 21% — последние два года. Позитивное влияние БАДов на здоровье отметили 59% респондентов. Из них 36% отметили общее улучшение самочувствия, 18% — снижение утомляемости, 13% — укрепление волос, 10% — снижение интенсивности заболеваемости, 8% — налаживание режима сна, 5% — нормализацию пищеварения, а также 4% — эмоциональный подъём.

Чаще всего принимать БАДЫ люди решали сами — в 32% случаев. Ещё 30% опрошенных прислушались к советам врачей, 25% — к рекомендациям от друзей и знакомых. В Интернете о БАДах узнали 7%, от личного тренера — 6%, по 2% отреагировали на советы блогеров и селебрити, а также подверглись влиянию рекламы.

По мнению диетолога-нутрициолога, эксперта в области здорового питания Татьяны Мещеряковой, витамины хоть и нужны круглый год, в некоторые периоды необходимость в них увеличивается ещё больше. Например, при частых болезнях или при интенсивных занятиях спортом. По словам медика, к выбору витаминов нужно подходить ответственно. Чтобы выявить их дефицит, нужно оценить своё состояние, а также сдать определённые анализы. Для этого нужно обратиться к врачу, чтобы не спровоцировать переизбыток этих веществ в организме.

"Даже потребляя здоровые натуральные продукты, но избыточно увлекаясь чем-то одним, например морковью, можно получить каротиновую желтуху (пожелтение кожных покровов вследствие накопления каротина, предшественника витамина А). Тем более необходимо быть внимательными при потреблении таблетированных форм витаминов. Важно принимать их в соответствии с назначением врача или придерживаясь рекомендованных дозировок", — сказала Мещерякова.

Она подчеркнула, что лучшая профилактика авитаминоза — это разнообразное и достаточное питание.