НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 ноября, 01:42

Минобороны приблизило развёртывание "Лианы" в космосе

ТАСС: Россия завершает развёртывание системы космической разведки "Лиана"

Первый из двух активных разведывательных спутников "Пион-НКС" космической морской разведки "Лиана" принят Минобороны России. Обсуждается изготовление второго аппарата. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

"По итогам испытаний первый запущенный аппарат "Пион-НКС" получил высокие оценки руководства Минобороны и командования ВМФ. Спутник официально принят заказчиком. Сейчас активно обсуждается вопрос изготовления следующего космического аппарата", — рассказал собеседник агентства.

Систему "Лиана" разработали на основе советской "Легенды", созданной в 1970-е годы. Её задачей было отслеживание американских авианосных ударных групп. В "Лиану" войдут четыре "пассивных" разведывательных спутника "Лотос-С1" и два "активных" — те самые "Пионы-НКС". Они смогут отслеживать цели и наводиться на них. Разработкой радиолокаторов занимался концерн "Вега", являющийся предприятием "Росэлектроники".

Шойгу анонсировал испытания электромагнитных катапульт для авианосцев на наземном полигоне

Шойгу анонсировал испытания электромагнитных катапульт для авианосцев на наземном полигоне

Как рассказывал Лайф, спутник морской разведки "Пион-НКС" завершил испытания и заступил на боевое дежурство в сентябре этого года. Он начал мониторинг иностранной военной деятельности.

Обложка ©

"Роскосмос"

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров