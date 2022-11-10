Минобороны приблизило развёртывание "Лианы" в космосе

Первый из двух активных разведывательных спутников "Пион-НКС" космической морской разведки "Лиана" принят Минобороны России. Обсуждается изготовление второго аппарата. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

"По итогам испытаний первый запущенный аппарат "Пион-НКС" получил высокие оценки руководства Минобороны и командования ВМФ. Спутник официально принят заказчиком. Сейчас активно обсуждается вопрос изготовления следующего космического аппарата", — рассказал собеседник агентства.

Систему "Лиана" разработали на основе советской "Легенды", созданной в 1970-е годы. Её задачей было отслеживание американских авианосных ударных групп. В "Лиану" войдут четыре "пассивных" разведывательных спутника "Лотос-С1" и два "активных" — те самые "Пионы-НКС". Они смогут отслеживать цели и наводиться на них. Разработкой радиолокаторов занимался концерн "Вега", являющийся предприятием "Росэлектроники".