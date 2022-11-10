"Германия поступает плохо": Польский депутат набросился на немецких бизнесменов из-за России

Немцы продолжают вести бизнес с Россией, и это нужно прекращать. Такое мнение высказал депутат от правящей партии Польши "Право и справедливость" Кацпер Плажиньский.

"Нельзя рассчитывать на то, что немецкое государство дисциплинирует местный бизнес… Немцы просто-напросто хотят делать бизнес с Россией, зарабатывать на этом", — передаёт портал TVP Info его слова.

Плажиньский считает, что Германия планирует и впредь вести бизнес с Россией "вне зависимости от того, сколько придётся за это заплатить Украине и всей Европе". Парламентарий считает, что "порядочные страны", такие как Польша, должны найти способ противостоять этому.

"Германия поступает плохо, потом иногда извиняется за это, но она не хочет брать на себя реальную ответственность за свои действия", — также пожаловался Плажиньский.