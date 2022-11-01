Россиянам объяснили, почему цена на омегу-3 так различается в аптеках

Государство применяет меры по регулированию ценообразования на фармацевтическом рынке только в отношении лекарственных препаратов, тогда как биологически активные добавки (БАД) к ним не относятся. Какие факторы влияют на стоимость омеги-3, рассказал в беседе с Лайфом эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"Продукты, в составе которых содержится омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты, в основном представлены БАДами. На российском аптечном рынке представлено порядка 180 торговых марок разных БАДов, содержащих омегу-3. И поскольку это БАДы, государство никак не регулирует цены и в принципе ценовую политику на этом рынке", — отметил эксперт.

Таким образом, цена на добавку формируется исключительно за счёт спроса и предложения, и любые участники с точки зрения производства этих препаратов и товаропроводящей сети могут устанавливать ту цену, которая им кажется привлекательной, выгодной или оправданной в конкретной ситуации, объяснил Беспалов.

"Здесь представлено огромное количество брендов, и каждый из них рассчитан на свою ценовую аудиторию. Есть бренды, которые позиционируют себя как премиальный продукт, middle-сегмент, есть нижний ценовой сегмент. Есть ещё интернет-канал, где тоже представлено огромное количество производителей торговых марок, в том числе тех, которые поступают в Россию по неофициальным каналам, и там вообще никак не контролируется ни качество этих продуктов, ни вопросы ценообразования", — продолжил собеседник Лайфа.

Также нужно учитывать, что есть аптеки в центре города и аптеки в спальных районах, напомнил Беспалов. За счёт того, что у них разная аренда, разные затраты и, соответственно, разная бизнес-модель, стоимость омеги-3 также может варьироваться.