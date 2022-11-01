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1 ноября, 07:45

Пользователи Twitter поддержали предложение Илона Маска вернуть видеосервис Vine

Почти 70% (69,6%) проголосовавших в опросе американского миллиардера Илона Маска поддержали идею вернуть приложение Vine (программа для создания коротких видеороликов). Соответствующее голосование предприниматель запустил на своей странице в "Твиттере".

Новый владелец "Твиттера" накануне предложил пользователям соцсети проголосовать за или против возвращения приложения, а также поделиться идеями, как сделать его лучше, чем "Тикток". Подписчики уже отметили, что хотели бы избавиться от рекламы, а кто-то добавил, что смотреть смешные клипы в Vine было интереснее, чем танцы в "Тиктоке".

Приложение Vine позволяет создавать короткие 6-секундные видеоролики и делиться ими с друзьями. Создатели сервиса запустили его в июне 2012 года, в октябре того же года приложение приобрёл "Твиттер", но в 2016 году сервис был закрыт.

Предприниматель Илон Маск распустил совет директоров Twitter

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Как ранее сообщалось, после того как Маск возглавил Twitter, прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании. В частности, по данным телеканала CNBC, гендиректор компании Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру в Сан-Франциско и не вернутся.

Обложка ©

Getty Images / NurPhoto

Ирина Фальке

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