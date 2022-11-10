Мёртвых победителей выборов в Конгресс США оказалось двое
Выборы в Палату представителей Конгресса США выиграли два умерших кандидата
Тони Делука (слева) и Барбара Купер. Фото © Соцсети / vote4bcooper.com
Ещё в одном американском штате — Теннесси — в Палату представителей Конгресса США переизбрали умершего кандидата. Второй "победительницей" оказалась Барбара Купер, которой на момент смерти было 93 года.
Как пишет местное издание Local Memphis, она скончалась 25 октября. Это не помешало усопшему политику одержать победу в 86-м избирательном округе этого штата.
Тем временем лидер республиканцев Кевин Маккарти уверен в возвращении Палаты представителей под контроль его партии по итогам выборов. По прогнозу NBC, у Республиканской партии будет 220 мест в Палате представителей, у Демократической — 215.
Ранее Лайф писал, что мёртвого кандидата переизбрали в Конгресс в Пенсильвании. Тони Делука представлял пригород Питтсбурга в нижней палате. Он скончался 9 октября в возрасте 85 лет от лимфомы, но его имя не успели убрать из бюллетеня.