Мёртвых победителей выборов в Конгресс США оказалось двое

Ещё в одном американском штате — Теннесси — в Палату представителей Конгресса США переизбрали умершего кандидата. Второй "победительницей" оказалась Барбара Купер, которой на момент смерти было 93 года.

Как пишет местное издание Local Memphis, она скончалась 25 октября. Это не помешало усопшему политику одержать победу в 86-м избирательном округе этого штата.

Тем временем лидер республиканцев Кевин Маккарти уверен в возвращении Палаты представителей под контроль его партии по итогам выборов. По прогнозу NBC, у Республиканской партии будет 220 мест в Палате представителей, у Демократической — 215.