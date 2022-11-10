Арктике предрекли скорую потерю льда

В течение ближайших десяти лет в Арктике в летние периоды может полностью исчезать лёд. Такие выводы представлены в отчёте группы учёных о состоянии криосферы, опубликованном в преддверии 27-й конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27).

"Мы просто наломали дров и позволили системе уже слишком сильно нагреться", — приводит The Guardian слова сотрудницы Массачусетского университета и соавтора исследования Джули Бригам-Гретте.

Учёные отмечают, что исчезновение морского льда откроет тёмный Северный Ледовитый океан, который начнёт поглощать тепло вместо того, чтобы его отражать, а это только усилит глобальное потепление. По оценке исследователей, в наши дни Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир.

Это может спровоцировать быстрый "импульс талой воды", невиданный за 130 тысяч лет. А это, в свою очередь, способно привести к катастрофическим последствиям для прибрежных регионов.