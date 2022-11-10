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10 ноября, 02:13

Арктике предрекли скорую потерю льда

Guardian: В ближайшие 10 лет в Арктике в летние периоды могут исчезать льды

В течение ближайших десяти лет в Арктике в летние периоды может полностью исчезать лёд. Такие выводы представлены в отчёте группы учёных о состоянии криосферы, опубликованном в преддверии 27-й конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27).

"Мы просто наломали дров и позволили системе уже слишком сильно нагреться", — приводит The Guardian слова сотрудницы Массачусетского университета и соавтора исследования Джули Бригам-Гретте.

Учёные отмечают, что исчезновение морского льда откроет тёмный Северный Ледовитый океан, который начнёт поглощать тепло вместо того, чтобы его отражать, а это только усилит глобальное потепление. По оценке исследователей, в наши дни Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир.

Это может спровоцировать быстрый "импульс талой воды", невиданный за 130 тысяч лет. А это, в свою очередь, способно привести к катастрофическим последствиям для прибрежных регионов.

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Ранее сенатор от американского штата Мэн Ангус Кинг также заявлял, что из-за глобального потепления льды в Арктике могут окончательно растаять. Однако он увидел в этом возможность открытия новых маршрутов. Что, в свою очередь, сделает Арктику новым центром конфликтов с Россией.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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