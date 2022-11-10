Москвичей предупредили об "аномальном ходе погоды"

До субботы в Москве сохранится тёплая погода. В этот день может быть установлен новый температурный рекорд для 12 ноября (предыдущий, от 2010 года, составляет 9,3 градуса тепла). Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А вот с воскресенья температура начнёт падать, к понедельнику резко снизится. Столбик термометра упадёт до отрицательных значений, местами выпадет снег. Как отметил метеоролог, "будет аномальный ход погоды", ведь обычно температура днём повышается по сравнению с ночью.

"В четверг и пятницу температурный фон прогнозируется на 7 градусов выше нормы, то есть он будет соответствовать началу октября — ожидается 7-9 градусов тепла. Очень высокая температура, а в субботу она будет ещё выше — плюс 9-11 градусов, на юге области — даже до 12 градусов. Она приблизится или превзойдёт рекордное значение за всю метеорологическую летопись. Однако в воскресенье начнутся перемены, и погода ожидается очень необычная", — пояснил Вильфанд.

14 числа температура по сравнению с субботой за день понизится приблизительно на 10 градусов. Днём и ночью ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Местами может выпасть небольшой снег. По словам метеоролога, подобные перемены погоды характерны для предзимья, которое длится с 19 октября до середины декабря.