Военные хирурги Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) Минобороны РФ имени П.В. Мандрыка провели операцию по извлечению неразорвавшегося боеприпаса из груди российского военнослужащего — участника специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства. Бригада прооперировала младшего сержанта Николая Пасенко на базе районной поликлиники в Белгородской области.

"Пациент поступил с проникающим ранением грудной клетки. В ходе проведения исследования было выявлено, что чудом неразорвавшийся боеприпас пробил рёбра, лёгкие и застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной вблизи сердца", — говорится в сообщении.

Операция была крайне опасной, снаряд чудом не сдетонировал. Но, несмотря на это, врачи провели операцию успешно. Как рассказали в Минобороны РФ, "военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели под медицинские халаты бронежилеты" и приступили к спасению пациента. По словам подполковника медицинской службы ЦВКГ имени П.В. Мандрыка Дмитрия Кима, оперировали на месте из-за риска фатального кровотечения. Боеприпас находился между аортой и нижней полой веной вблизи сердца. Сержанта уже доставили в Москву. Пациент проходит курс лечения и реабилитации в ЦВКГ имени П.В. Мандрыка.

"Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай бог рванёт. А хирурги надели бронежилеты. Вот, как видите, сижу перед вами. Спасибо хирургу Дмитрию Киму, я буду ему всю жизнь благодарен. Он ответил: "Значит, вместе взорвёмся". Вот и всё. Очень смелый человек", — рассказал Пасенко.